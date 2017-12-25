Невестка принца Гарри Меган Маркл Меган Маркл присоединилась к королевским семьям на Рождество
25.12.2017 15:12 / Общество / Прочли: 249 человек
Невестка принца Гарри Меган Маркл присоединилась к королевской семье на рождественскую службу в королевском поместье Норфолк.
Пара прибыла на службу в церковь в церкви Св. Марии Магдалины в Сандрингем вместе с герцогом и герцогиней Кембриджской.
Присоединилась к богослужению и королева после того, как пропустила прошлогоднюю службу по причине сильного холода.
Князья Филипп, Чарльз и Герцогиня Корнуолл также присутствовали на богослужении вместе с другими членами семьи. Князь Филипп пошел в церковь вместе с герцогом и герцогиней Кембриджской, а принц Гарри с Меган Маркл.
Кстати, герцог и герцогиня Кембриджская ожидают третьего ребенка. Семья улыбнулись толпе.
Если бы соблюдалась королевская традиция прошлых лет, семья обменялась подарками в канун Рождества и проснулась с чулком маленьких подарков и фруктов, которые бы лежали на кровати.
Королева и принц Филипп также присутствовали на раннем богослужении в церкви.
Все вернулись домой на традиционный обед из индейки, а только потом будут слушать речь королевы.
Кстати, в этом году королева отдает дань уважения Лондону и Манчестеру за то, как они справлялись с террористическими атаками.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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