Заявление президента Южной Кореи: вражда с КНДР окончена

Глава южнокорейского государства обратил внимание общественности на тот момент, что после переговоров президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, котороые проходили в Сингапуре, официальный Сеул объявил, вражда между Северной и Южной Кореей окончилась.



Также было сказано, что КНДР продолжает работать над полным сокращением арсеналов ядерного оружия.

Что касается Южной Кореи и Америка, они приостановили ранее запланированные совместные военные манёвры, которые проводят на Корейском полуострове.

Для южнокорейского лидера важно, что после подписания декларации Сеул и Пхеньян обещают мировому сообществу, что «на Корейском полуострове больше нет войны».

Текст: Т. Сокот



