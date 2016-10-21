Вытяжки ILVE – стильные, но эффективные
21.10.2016 15:43 / Общество / Прочли: 82 человек
Вопреки некоторым стереотипам, итальянские дизайнерские решения в производстве вытяжек не ограничиваются одним только внешним видом. Старинный стиль, в котором исполнены вытяжки ILVE, конечно, очень привлекает покупателей, но отнюдь не является единственным их преимуществом в конкурентной борьбе.
Надёжность и комфорт вполне могут считаться отличительными качествами вытяжек из Италии. Благодаря своему дизайну, они прекрасно подходят для установки в помещениях, обставленных как в духе кантри, так и в более современном стиле.
Мощность рассматриваемых вытяжек – до 1000 кубометров в час, что выгодно выделяет их в ряду подобных устройств на рынке. Конечно, если Вы нуждаетесь в вентиляции промышленного масштаба, то тогда Вам следует обратить внимание уже на приточно-вытяжные установки от ведущих производителей климатической техники. Адекватные цены на приточно-вытяжные установки можно найти на www.climatseason.ru. Если же упомянутая мощность Вас устраивает, то продолжим наше знакомство с итальянскими вытяжками. Очень невысок уровень шума: 42 дБ в первом режиме, 46 дБ во втором (по ощущениям не громче шёпота). При максимальной мощности уровень шума достигает 66 дБ. Это уже достаточно громко, но разработчики постарались уменьшить лишние шумы и добились отсутствия дребезжания во время работы устройства. Функционирование возможно в одном из двух режимов: в режиме отвода воздуха в вентиляционный канал и в режиме рециркуляции, при котором воздух очищается от пыли, пара, продуктов горения. Особо стоит отметить функцию остаточного хода вентилятора, благодаря которой пространство проветривается после отключения устройства.
Четыре линейки вытяжек ILVE представлены производителем. Модели IAG – встраиваемые, имеющие самые компактные габариты. Даже при небольших размерах производительность таких устройств вполне достойна.
Majestic и Professional – каминный пристенный вариант. Модели Professional более мощные по сравнению с Majestic, благодаря чему могут быть установлены ближе к потолку. Данные вытяжки очень хорошо подходят к различным интерьерам – имеется множество цветовых вариантов: синий, белый, бордовый и другие. Линейка моделей под названием Quadra Modular, оборудованных алюминиевыми фильтрами и стальными корпусами, – это уже устройства профессионального уровня.
Из минусов рассматриваемых устройств нужно отметить отсутствие угольных фильтров в комплекте поставки, а также необходимость приобретения дополнительного модуля для установки вентилятора. Самым большим недостатком вытяжек ILVE может считаться их цена, но если принять во внимание стилевые качества этой продукции, дополняющие её безупречную функциональность, то стоимость не кажется такой уж завышенной.
Дополнительным преимуществом вытяжек итальянского производителя можно считать комплектацию некоторых моделей пультом дистанционного управления, а также галогенную подсветку с регулируемой интенсивностью – она тоже очень удобна, в том числе, потому что интенсивность освещения меняется плавно. Другой полезной особенностью является расположенный на панели управления индикатор, который в нужное время сообщает о необходимости замены угольного фильтра. Даже алюминиевые фильтры удобны – тем, что мыть их можно в посудомоечной машине.
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Источник: LadyVenus.ru
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