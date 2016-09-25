В результате крушения вертолета в Красноярском крае погибли два человека

Два человека погибли в результате крушения частного вертолета Bell-206. Напомним, что он пропал накануне в Красноярском крае. Таково сообщение экстренных служб региона.







В СМИ о происшествии представлена следующая информация: - "Вертолет обнаружен в 20 километрах от поселка Ярцево на Енисее. По предварительным данным, два человека: пилот и пассажир погибли. Вертолет частный, есть данные, что находящиеся на его борту люди летели на рыбалку".





Происшествие прокомментировал официальный представитель ГУ МЧС края Александр Якимов. Он сообщил, что воздушное судно обнаружено, однако, достоверная информация о случившемся отсутствует.





Напомним, что 24 сентября на связь не вышел вертолет Bell-206. Он следовал по маршруту посадочная площадка "Удачный", Красноярск, - поселок Ярцево (Енисейский район).





Согласно предварительным данным, на борту воздушного судна находились два человека - командир экипажа и один пассажир.





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Т. Сокот



