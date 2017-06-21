Приблизительно 200 человек принимают участие в поисках пропавших на море двух человек в Дагестане

Порядка 200 человек принимают участие в поисках двух человек, которые пропали 20 июня в Каспийском море, территория города Дербента, Дагестан.



Это сообщение принадлежит Олегу Колпикову, первому заместителю начальника ГУ МЧС России по Дагестану.





Колпиков сообщил следующее: - "Группировка сил и средств, задействованных в поисково-спасательных работах, составляет 32 человека и 10 единиц техники, в том числе четыре плавательных средства. Также вдоль побережья Каспийского моря мобилизованы 150 волонтеров, которые проводят поисково-спасательные работы от реки Самур (на юге Дагестана - прим. ТАСС) до города Избербаш".





Колпиков обратил внимание, что сил и средств для проведения поисково-спасательных работ вполне достаточно. Обратим внимание, что поиск пропавших оказался затруднен по причине сильного ветра и достаточно высокой волны на море.





Республиканское МЧС обратило внимание на то, что 20 июня поступила информация о пропаже без вести трех человек. Эти люди пропали в Дербенте как раз в том месте, которое было не оборудовано для купания. Тело одного из них нашли сегодня утром 21 июня.





По данному факту следственные органы приступили к доследственной проверке. Это сообщение принадлежит пресс-службе республиканского управления СК РФ.





Текст: Т. Сокот



