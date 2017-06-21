Приблизительно 200 человек принимают участие в поисках пропавших на море двух человек в Дагестане
21.06.2017 18:03 / Происшествия / Прочли: 258 человек
Вчера в СМИ была информация о том, что в Дагестане пропали без вести три человека. Сегодня, 21 июня обнаружено тело одного из них.
Порядка 200 человек принимают участие в поисках двух человек, которые пропали 20 июня в Каспийском море, территория города Дербента, Дагестан.
Это сообщение принадлежит Олегу Колпикову, первому заместителю начальника ГУ МЧС России по Дагестану.
Колпиков сообщил следующее: - "Группировка сил и средств, задействованных в поисково-спасательных работах, составляет 32 человека и 10 единиц техники, в том числе четыре плавательных средства. Также вдоль побережья Каспийского моря мобилизованы 150 волонтеров, которые проводят поисково-спасательные работы от реки Самур (на юге Дагестана - прим. ТАСС) до города Избербаш".
Колпиков обратил внимание, что сил и средств для проведения поисково-спасательных работ вполне достаточно. Обратим внимание, что поиск пропавших оказался затруднен по причине сильного ветра и достаточно высокой волны на море.
Республиканское МЧС обратило внимание на то, что 20 июня поступила информация о пропаже без вести трех человек. Эти люди пропали в Дербенте как раз в том месте, которое было не оборудовано для купания. Тело одного из них нашли сегодня утром 21 июня.
По данному факту следственные органы приступили к доследственной проверке. Это сообщение принадлежит пресс-службе республиканского управления СК РФ.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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