Нейропсихолог о том, какие продукты влияют на плохое и хорошее настроение





Хвингия объяснила механизм действия пищи на эмоциональное состояние человека. Она сообщила, что за душевное равновесие отвечают мозг и эндокринная система, поэтому одну из этих частей желательно максимально стимулировать для его улучшения. Очень простой способ так делать - это съесть нужную еду.

Эксперты говорят, что улучшить настроение способны бананы, шоколад, жирная рыба, фисташки, морская, грецкие орехи. Хвингия утверждает, что орех вполне достаточно употребить 50 граммов в сутки.

Испортить настроение способны кофеин и таурин. Специалист считает, что они провоцирует только временный подъём и концентрацию, после которых реален спад.

Текст: Т. Сокот



