На пост гендиректора ФГР избран тренер сборной РФ по гандболу Воронин

Тренер мужской сборной России Лев Воронин после чемпионата мира 2017 года сосредоточится на работе в качестве генерального директора Федерации гандбола России (ФГР). Об этом он сообщил на отчетно-выборной конференции, где был избран на данный пост.







Мировое первенство среди мужских команд должно состояться в следующем году во Франции с 11 по 29 января. Сборная России должна сыграть в группе А с командами Норвегии, Франции, Бразилии, Польши и Японии.





Сам Воронин сообщил следующее: - "буду делать все для нашего вида спорта. Работы я не боюсь, готов заниматься развитием гандбола днем и ночью".





На конференции федерации, которая проходит в гостинице "Украина", на пост президента ФГР переизбрали Сергея Шишкарева.





Текст: Т. Сокот



