Как добиться чистоты на предприятии
12.09.2016 12:09 / Общество / Прочли: 281 человек
Я знаю, что Вы как руководитель неоднократно сталкиваетесь с проблемой организации работы по уборке территории Вашей организации. Особенно, если Вы работаете в сфере услуг.
Ведь клиенты будут доверять Вам только в том случае, если у Вас все сверкает чистотой. Лучше продумать шаги улучшения, реализовать их (не всегда это бывает легко на всех этапах), чем постоянно ходить и делать замечания, и в конце концов уволить сотрудника или сменить клининговую компанию. Если Вы вывозите много мусора, то лучше сотрудничать с компанией, которая имеет лицензию на отходы. Что такое лицензия на отходы, как она выглядит и зачем нужна, можно узнать перейдя по указанной ссылке.
Организация эффективной работы техперсонала
Для этого нужно, чтобы работник четко знал и понимал, какой результат он должен получить по окончанию рабочего дня: «Чистые помещения без следов грязи и пыли».Иными словами, Ваша задача как руководителя внушить сотруднику, что в его обязанности входит не: «Уборка помещений», то есть процесс, а «Обеспечение идеальной чистоты», нам важен только результат!
Для этого конечно, следует обеспечить техперсонал всем необходимым инвентарем и моющими средствами
Мытье окон и металлопластиковых дверей
1. Тщательно, с помощью специального моющего средства помыть рамы.
2. Тщательно, с помощью специального моющего средства для стекол помыть стекла. При мытье стекол углы протирать с особой тщательностью.
Уборка кабинета директора
Шаг № 1: Открыть окна с целью проветривания помещения.
Шаг № 2: Тщательно осмотреть стены и потолок помещения, если есть паутина, удалить с помощью щетки на длинной ручке.
Шаг № 3: Влажным веником аккуратно собрать мусор на полу.
Шаг № 4: С помощью специального средства тщательно помыть окна.
Шаг № 5: Чистой влажной ветошью протереть пыль с мебели, со всех подоконников, плинтусов, оборудования, картин на стенах, дверей.
Шаг №6: Тщательно, протереть двери. Чистой, сухой ветошью, с помощью специального полировального средства, тщательно протереть мебель и двери вдоль фактурных узоров.
Шаг № 7: Закрыть окна.
Шаг № 8: Осмотреть помещение и мебель. На мебели, полах, дверях, не должно быть каких-либо следов от ветоши, пальцев.
Уборка офиса
В первую очередь собрать и вынести весь мусор из корзин.
Шаг № 1: Тщательно осмотреть стены и потолок помещения, если есть паутина, удалить с помощью щетки на длинной ручке.
Шаг № 2: Влажным веником аккуратно собрать мусор на полу.
Шаг № 3: Чистой влажной ветошью протереть пыль с мебели, витрин, подоконников, плинтусов, оборудования.
Шаг № 4: Чистой влажной ветошью, тщательно протереть полы.
Шаг № 5: С помощью специального средства тщательно помыть двери, окна и двери.
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Источник: LadyVenus.ru
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