Как добиться чистоты на предприятии

Ведь клиенты будут доверять Вам только в том случае, если у Вас все сверкает чистотой. Лучше продумать шаги улучшения, реализовать их (не всегда это бывает легко на всех этапах), чем постоянно ходить и делать замечания, и в конце концов уволить сотрудника или сменить клининговую компанию. Если Вы вывозите много мусора, то лучше сотрудничать с компанией, которая имеет лицензию на отходы. Что такое лицензия на отходы , как она выглядит и зачем нужна, можно узнать перейдя по указанной ссылке.

Организация эффективной работы техперсонала

Для этого нужно, чтобы работник четко знал и понимал, какой результат он должен получить по окончанию рабочего дня: «Чистые помещения без следов грязи и пыли».Иными словами, Ваша задача как руководителя внушить сотруднику, что в его обязанности входит не: «Уборка помещений», то есть процесс, а «Обеспечение идеальной чистоты», нам важен только результат!

Для этого конечно, следует обеспечить техперсонал всем необходимым инвентарем и моющими средствами

Мытье окон и металлопластиковых дверей

1. Тщательно, с помощью специального моющего средства помыть рамы.

2. Тщательно, с помощью специального моющего средства для стекол помыть стекла. При мытье стекол углы протирать с особой тщательностью.

Уборка кабинета директора

Шаг № 1: Открыть окна с целью проветривания помещения.

Шаг № 2: Тщательно осмотреть стены и потолок помещения, если есть паутина, удалить с помощью щетки на длинной ручке.

Шаг № 3: Влажным веником аккуратно собрать мусор на полу.

Шаг № 4: С помощью специального средства тщательно помыть окна.

Шаг № 5: Чистой влажной ветошью протереть пыль с мебели, со всех подоконников, плинтусов, оборудования, картин на стенах, дверей.

Шаг №6: Тщательно, протереть двери. Чистой, сухой ветошью, с помощью специального полировального средства, тщательно протереть мебель и двери вдоль фактурных узоров.

Шаг № 7: Закрыть окна.

Шаг № 8: Осмотреть помещение и мебель. На мебели, полах, дверях, не должно быть каких-либо следов от ветоши, пальцев.

Уборка офиса

В первую очередь собрать и вынести весь мусор из корзин.

Шаг № 1: Тщательно осмотреть стены и потолок помещения, если есть паутина, удалить с помощью щетки на длинной ручке.

Шаг № 2: Влажным веником аккуратно собрать мусор на полу.

Шаг № 3: Чистой влажной ветошью протереть пыль с мебели, витрин, подоконников, плинтусов, оборудования.

Шаг № 4: Чистой влажной ветошью, тщательно протереть полы.

Шаг № 5: С помощью специального средства тщательно помыть двери, окна и двери.