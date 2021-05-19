Белый дом: президент передал премьер-министру, что ожидает сегодня значительной деэскалации на пути к прекращению огня»





В заявлении, опубликованном Белым домом, сказано: «Президент передал премьер-министру, что он ожидает сегодня значительной деэскалации на пути к прекращению огня».

США и раньше призывали к перемирию, но отложили любое совместное заявление ООН, заявив, что оно не поможет в деэскалации.

Последняя заявка на резолюцию Совета, призывающую к прекращению огня, поданная Францией, провалилась в среду, когда США заявили, что это может «подорвать усилия по деэскалации».

В Израиле погибли 12 человек, в том числе двое детей, сообщает его медицинская служба. Израиль заявляет, что боевики в Газе выпустили около 3750 ракет по его территории.

США и раньше призывали к перемирию, но отложили любое совместное заявление ООН, заявив, что оно не поможет в деэскалации.

Представитель Палестины в ООН Рияд Мансур назвал нежелание Совета Безопасности выразить единую позицию "позорным".



