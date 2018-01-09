Предатель Гиркин разразился очередной тирадой о сирийской войне



Нелестные отзывы получили правительственные войска САР, боеспособность которых была поставлена экс-министром обороны ДНР под вопрос: уровень подготовки сирийских военных, как отметил Стрелков, «ниже плинтуса», да и сами они, как утверждает бывший ополченец, занимаются лишь грабежами, а не освобождением республики от террористов.

Судя по тому, что написал в своем посте Стрелков, сирийская армия, которая не без помощи российских добровольцев на протяжении нескольких лет освобождала свою страну, - обычная «банда». Банда, которая, по словам экс-ополченца, ни на что, кроме грабежа, не способна, и бежит при первой же встрече с врагом. Что еще более интересно, как замечают комментаторы, Гиркин (Стрелков) в противопоставление правительственным войскам САР ставит боевиков «партизанских групп ИГИЛ», которые «громят» правительственные войска даже при соотношении 1 к 10 в пользу последних.

Несмотря на то, что никаких отсылок к реальным фактам о ситуации в Сирии бывший командир ополчения Донбасса не дает, голословные обвинения в адрес военных САР он предлагает считать за «чистую монету». Правда, пользователи Рунета тут же стали задаваться закономерным вопросом: если действительно господин Стрелков прав насчет боеспособности сирийской армии, почему победу в борьбе с «Исламским государством» одержали именно они? И почему население, как утверждает эксперт, «симпатизирующее» ИГИЛ, устраивает праздники в честь освобождения от исламистов?

Вероятно, Гиркин (Стрелков) и так знает правильные ответы на вышеназванные вопросы. Однако для него, возможно, не так важны сами ответы, сколько сам процесс критики с дивана российской власти, добровольцев и союзников РФ.

Действительно, по мнению интернет-пользователей, сирийская тема является одной из самых «любимых» у господина Стрелкова. И с самых первых публикаций он четко дал понять, что относится к участию России в сирийском конфликте как к фатальной ошибке Кремля.

Вероятно, иронично замечают комментаторы, российское командование должно было не завершать антитеррористическую операцию, а поступить как Стрелков – то есть бежать с поля боя при опасности наступления враждующих сил. За бегство из Славянска командира народного ополчения Донбасса до сих пор вспоминают нелестными словами бывшие сослуживцы и жители ДНР. Тем не менее, даже запятнанная репутация, по всей видимости, не мешает Гиркину пробовать свои силы в роли эксперта по актуальным вопросам внешней политики и руководителя движения «Комитет 25 января».

Правда, стоит отметить, что в новом амплуа – эксперта и политика – бывший кадровый офицер не сильно преуспел. Подконтрольный ему комитет буквально сразу же после создания «потерпел крах», как выражались оппозиционеры из «Открытой России», а за комментариями по насущным темам к Стрелкову обращаются лишь YouTube-блогеры и украинские и российские националистические СМИ.

Тем не менее, вероятно, спекулируя на горячих темах, таких как ситуация в Сирии и участие наших добровольцев в войне с ИГ, Игорь Гиркин (Стрелков) пытается влиться в новостной мейнстрим. Более того, возможно, и закрепиться в роли некого морального авторитета. Правда, учитывая то, что Стрелков за несколько лет успел в общественном мнении превратиться из героя ополчения в предателя, вряд ли ему удастся достичь желаемого.

*ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») – организация, запрещенная в РФ.