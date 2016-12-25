Крушение самолета Ту-15: хроника событий

Согласно обнародованным "предварительным данным, он упал в Черное море". Известно стало, что фрагменты и шасси Ту-154 обнаружены в 6 км от берега. Точный текст сообщения носит следующий характер: - "в 6 км от берега найдены фрагменты самолета и стойка шасси, а также маслянистое пятно". Находку об обломках Ту-154 прокомментировали в Минобороне РФ, сообщив, что их нашли в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине в пределах 50-70 метров.







По его словам, они были обнаружены в ходе обследования акватории сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам. "В настоящее время на место следуют поисковые группы, людей пока обнаружить не удалось".





Происшествие прокомментировали в Минобороне страны, сообщив, что лайнер пропал с радаров в воскресенье в 05:40 мск. Комментировал случившееся Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ. Он сообщил, что разбившийся Ту-154 пропал с радаров через две минуты после взлета. Текст его сообщения носит следующий характер: - "сегодня, при выполнении планового перелета в 5 часов 25 минут с аэродрома Адлер после взлета в 5 часов 27 минут пропала отметка с радаров самолета Ту-154 Министерства обороны".





Военный самолет Ту-154, потерпевший крушение в Черном море, пропал с радаров через две минуты после взлета.





Так, на борту воздушного судна в общей сложности находился 92 человека. Это были 84 пассажира, которые являются военнослужащими Вооруженных сил РФ, и летевшие с ними артисты ансамбля имени Александрова. Они намеревались поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия). Еще были представители российских СМИ, трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда" и 8 членов экипажа. Данные о количестве пассажиров уточнялись. Сначала речь шла о том, что это было 83 пассажира. Сообщение об изменении статистических данных о пассажирах принадлежит официальному представителю Минобороны РФ генерал-майор Игорю Конашенкову.





К этому времени обнародован список пассажиров Ту-154. Он опубликован на сайте Минобороны РФ. Так, на борту воздушного судна находились Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов.





Кстати, о ситуации с пропажей Ту-154 проинформировали и президента РФ Владимира Путина. Он получает всю интересующую его информацию о поисковых работах от экстренных служб. В постоянном контакте с президентом находится Сергей Шойгу, министр обороны РФ.





Уже до этого времени в связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия: 8-800-100-1886.

В СМИ представлена информация о том, что разбившимся Ту-154 управлял достаточно опытный летчик первого класса. Это был Роман Волков. Таково сообщение пресс-службы Минобороны РФ. Оно носит следующий характер: - "самолет Ту-154 Военно-транспортной авиации Минобороны России управлялся опытным пилотом Волковым Романом Александровичем. Роман Волков - летчик первого класса. Общий налет - более трех тысяч часов".





Что касается самолета, он был выпущен в 1983 году. Его общий налет составили 6689 часов. Это сообщение ведомства.

По факту крушения самолета СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ. Оно носит характер: - "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия".





Текст: Т. Сокот