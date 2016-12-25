Крушение самолета Ту-15: хроника событий
25.12.2016 18:22 / Происшествия / Прочли: 171 человек
Напомним, что самолет Ту-154 МО упал в Черное море. Фрагменты и шасси воздушного судна были обнаружены в 6 км от берега. Это сообщение силовых структур региона.
Согласно обнародованным "предварительным данным, он упал в Черное море". Известно стало, что фрагменты и шасси Ту-154 обнаружены в 6 км от берега. Точный текст сообщения носит следующий характер: - "в 6 км от берега найдены фрагменты самолета и стойка шасси, а также маслянистое пятно". Находку об обломках Ту-154 прокомментировали в Минобороне РФ, сообщив, что их нашли в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине в пределах 50-70 метров.
По его словам, они были обнаружены в ходе обследования акватории сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам. "В настоящее время на место следуют поисковые группы, людей пока обнаружить не удалось".
Происшествие прокомментировали в Минобороне страны, сообщив, что лайнер пропал с радаров в воскресенье в 05:40 мск. Комментировал случившееся Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ. Он сообщил, что разбившийся Ту-154 пропал с радаров через две минуты после взлета. Текст его сообщения носит следующий характер: - "сегодня, при выполнении планового перелета в 5 часов 25 минут с аэродрома Адлер после взлета в 5 часов 27 минут пропала отметка с радаров самолета Ту-154 Министерства обороны".
Военный самолет Ту-154, потерпевший крушение в Черном море, пропал с радаров через две минуты после взлета.
Так, на борту воздушного судна в общей сложности находился 92 человека. Это были 84 пассажира, которые являются военнослужащими Вооруженных сил РФ, и летевшие с ними артисты ансамбля имени Александрова. Они намеревались поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия). Еще были представители российских СМИ, трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда" и 8 членов экипажа. Данные о количестве пассажиров уточнялись. Сначала речь шла о том, что это было 83 пассажира. Сообщение об изменении статистических данных о пассажирах принадлежит официальному представителю Минобороны РФ генерал-майор Игорю Конашенкову.
К этому времени обнародован список пассажиров Ту-154. Он опубликован на сайте Минобороны РФ. Так, на борту воздушного судна находились Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов.
Кстати, о ситуации с пропажей Ту-154 проинформировали и президента РФ Владимира Путина. Он получает всю интересующую его информацию о поисковых работах от экстренных служб. В постоянном контакте с президентом находится Сергей Шойгу, министр обороны РФ.
Уже до этого времени в связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия: 8-800-100-1886.
В СМИ представлена информация о том, что разбившимся Ту-154 управлял достаточно опытный летчик первого класса. Это был Роман Волков. Таково сообщение пресс-службы Минобороны РФ. Оно носит следующий характер: - "самолет Ту-154 Военно-транспортной авиации Минобороны России управлялся опытным пилотом Волковым Романом Александровичем. Роман Волков - летчик первого класса. Общий налет - более трех тысяч часов".
Что касается самолета, он был выпущен в 1983 году. Его общий налет составили 6689 часов. Это сообщение ведомства.
По факту крушения самолета СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ. Оно носит характер: - "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия".
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В Черном море продолжается поисково-спасательная операция, непосредственно связанная с катастрофой самолета Ту-154
25.12.2016 23:20 / ПроисшествияК поискам погибших в Черном море должны привлечь еще 1,3 тыс. военных. Напомним, что в настоящий момент поиско...
В Чили произошло два землетрясения, магнитуда которых составила 7,7 и 5,4
25.12.2016 20:24 / ПроисшествияВ Чили случилось землетрясение. Его магнитуда составила 7,7 и 5,4. Какие-либо данные о разрушениях и пострадав...
Путин объявил 26 декабря днем траура по жертвам авикатастрофы Ту-154
25.12.2016 18:46 / ПроисшествияЗавтра в РФ — общенациональный траур. Российский президент подписал указ об объявлении траура на вс...
Ученые определили идеальный возраст для мужчины для того, чтобы стать папой
25.12.2016 17:27 / НаукаИсследователи определили, в каком возрасте половозрелый самец "хомо сапиенс" морально созревает до того, чтобы...
В Грузии на уровне Конституционного суда запретили арестовывать за курение марихуаны
25.12.2016 17:04 / В миреПо мнению судей, лишать человека свободы за то, что он позволяет себе время от времени "косячок" с "травкой" п...
Самолет Malaysia Airlines экстренно приземлился в Лондоне
25.12.2016 16:59 / ПроисшествияТехнические специалисты заняты тем, что тщательно изучают состояние лайнера. Пассажирам должны оказать необход...
В Подмосковье мужчина выбросил с восьмого этажа годовалого сына
25.12.2016 16:22 / ПроисшествияНепостижимый умом случай произошел сегодня утром в подмосковном поселке Монино. Местный житель, раздраженный д...
В Новой Зеландии в ДТП попал автобус с музыкантами
25.12.2016 16:18 / ПроисшествияВ Новой Зеландии произошло ДТП с участием транспортного средства, в котором находились музыканты – 45 человек....
Муж Доктора Лизы подтвердил, что она летела на потерпевшем крушение Ту-154
25.12.2016 15:13 / ПроисшествияРоссийский филантроп Елизавета Петровна Глинка, исполнительный директор международной организации "Справедлива...
Владимир Путин выразил свои соболезнования родным пассажиров, разбившегося Ту-154
25.12.2016 14:43 / ПроисшествияГлава государства обратился со словами сочувствия к родственникам и близким людей, погибших в сегодняшней авиа...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар