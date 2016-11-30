Как правильно подобрать диски для машины
30.11.2016 16:41 / Автомобили / Прочли: 101 человек
Сейчас на рынке есть большой выбор автомобильных дисков. Они отличаются по многим параметрам. Это может быть система крепежа, конструкция, материал и прочие важные показатели.
Чтобы полностью разобраться как выбрать подходящие, стоит учесть их способы изготовления. На данный момент известны такие виды изделий:
- Штампованные;
- Литые;
- Кованные;
Также важно выбрать правильный магазин с качественным товаром.
Несколько советов по выбору.
Если вам нужны новые колеса в первую очередь стоит обратить внимание на их качество. Ведь качественные колеса – это в первую очередь безопасность. Я советую остановить свой выбор на литых дисках, так как у них есть ряд преимуществ по сравнению с другими:
- Усиленная прочность;
- Высокая износостойкость узлов;
- Повышенная грузоподъемность;
Кроме того, литые диски обладают небольшим весом, что позволяет экономить на горючем.
Из недостатков стоит отметить, что стоит получить повреждения и если появится трещина – ремонт невозможен. В таком случае есть два выхода: либо заказать такой же диск, либо менять все остальные три. В противном случае может нарушиться характеристика движения автомобиля.
Перед походом в магазин, советую сверить размеры, в том числе и присоединительные, колеса и диска. Дело в том, что при неверном соотношении колесо может задеваться за суппорт, что сделает невозможной езду.
Если вы решили произвести тюнинг своего авто, которое еще находится на гарантийном обслуживании – лучше проконсультироваться в сервисном центре перед этим. В большинстве случае вмешательство может не понравится производителю.
Также не забывайте соблюдать баланс между желанием получить технически качественные и при этом красивые колеса для своей машины. Важнее всего должна быть надежность и безопасность, а потом уже красота и дизайн. Самое главное – не переставайте ухаживать за ними. Нужно как можно быстрее закрашивать царапины для избегания появления ржавчины.
Установка дисков.
В целом, установка литых дисков не вызывает трудностей. У них имеется большое количество мест прикрепления, что значительно облегчает процесс. Но и среди них есть большой выбор. Чтобы не запутаться и сделать правильный выбор советую обращать внимание на длину болтов, так как слишком длинный болт будет мешать движению тормозного узла, насадка даже в 2 – 3 витка долго не прослужит и может стать причиной аварии.
При подборе гаек, которые подходят по определенный размер болтов, учитывают следующие параметры:
- Профиль;
- Степень удлинения;
- Тип ( открытые или закрытые);
Проворачивать болты лучше не меньше пяти или шести раз. Можно повредить резьбу шпильки, если будет использован неподходящий соединительный элемент.
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Источник: LadyVenus.ru
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