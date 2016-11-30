Как правильно подобрать диски для машины

Чтобы полностью разобраться как выбрать подходящие, стоит учесть их способы изготовления. На данный момент известны такие виды изделий:

Штампованные;



Литые;



Кованные;



Также важно выбрать правильный магазин с качественным товаром.

Несколько советов по выбору.

Если вам нужны новые колеса в первую очередь стоит обратить внимание на их качество. Ведь качественные колеса – это в первую очередь безопасность. Я советую остановить свой выбор на литых дисках, так как у них есть ряд преимуществ по сравнению с другими:

Усиленная прочность;



Высокая износостойкость узлов;



Повышенная грузоподъемность;



Кроме того, литые диски обладают небольшим весом, что позволяет экономить на горючем.

Из недостатков стоит отметить, что стоит получить повреждения и если появится трещина – ремонт невозможен. В таком случае есть два выхода: либо заказать такой же диск, либо менять все остальные три. В противном случае может нарушиться характеристика движения автомобиля.

Перед походом в магазин, советую сверить размеры, в том числе и присоединительные, колеса и диска. Дело в том, что при неверном соотношении колесо может задеваться за суппорт, что сделает невозможной езду.

Если вы решили произвести тюнинг своего авто, которое еще находится на гарантийном обслуживании – лучше проконсультироваться в сервисном центре перед этим. В большинстве случае вмешательство может не понравится производителю.

Также не забывайте соблюдать баланс между желанием получить технически качественные и при этом красивые колеса для своей машины. Важнее всего должна быть надежность и безопасность, а потом уже красота и дизайн. Самое главное – не переставайте ухаживать за ними. Нужно как можно быстрее закрашивать царапины для избегания появления ржавчины.

Установка дисков.

В целом, установка литых дисков не вызывает трудностей. У них имеется большое количество мест прикрепления, что значительно облегчает процесс. Но и среди них есть большой выбор. Чтобы не запутаться и сделать правильный выбор советую обращать внимание на длину болтов, так как слишком длинный болт будет мешать движению тормозного узла, насадка даже в 2 – 3 витка долго не прослужит и может стать причиной аварии.

При подборе гаек, которые подходят по определенный размер болтов, учитывают следующие параметры:

Профиль;

Степень удлинения;

Тип ( открытые или закрытые);



Проворачивать болты лучше не меньше пяти или шести раз. Можно повредить резьбу шпильки, если будет использован неподходящий соединительный элемент.