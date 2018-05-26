К Мексиканскому заливу активно приближается субтропический шторм "Альберто"

Непогоду прокомментировали представители американского Национального центра по наблюдению за ураганами, сообщив о том, что шторм направляется сегодня к Мексиканскому заливу. В общем, в ближайшее время он доберется до полуострова Юкатан, западная часть Кубы и штат Флорида. В этих регионах стоит ожидать сильные ливни.



Кстати, что касается скорости ветра, она в эпицентре шторма достигла 65 километров в час.

Текст: Т. Сокот







