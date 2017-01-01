Джей Ло обзавелась молодым любовником, "подобрав" бывшего Рианны

Камнем преткновения между знаменитостями стал мужчина. А именно 30-летний канадский рэпер и актер Дрейк, с которым Рианна провстречалась довольно длительное время — год. Восходящая звезда рэпа повсеместно признавался барбадосской певице в любви до гроба, влюбленные даже "набили" себе одинаковые тату в виде акул. Жаль, что идиллия продлилась так недолго.

Отношения парочка разорвала всего месяц назад. И, прошел слушок, виновницей этого разрыва стала именно близкая подруга Ри — Джей Ло. Мол, бесстыдная Джен соблазнила Дрейка. В подтверждение слухов несколько дней назад Лопес загрузила совмесное фото с "эксом" Рианны в своем микроблоге, чем сама во всем созналась. 47-летняя исполнительница подписала снимок: "Это мой Дрейк, а не твой". Этот поступок привел Рианну в настоящее бешенство, и она удалила Джей Ло из друзей.

Текст: Е. Скобелева