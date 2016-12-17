В Сети состоялась премьера фильма о молодом Обаме





Режиссером картины выступил Викрам Ганди. Сыграл американского лидера в молодости темнокожий актер Девон Таррелл. Перед началом съемок артист кино под присмотром Ганди несколько недель учился ходить и разговаривать, как Обама, а также. кроме досконального изучения походки и манеры говорить, наловчился играть в баскетбол левой рукой (как известно, Барак Обама является левшой).





Как заверяет постановщик, к моменту, когда включилась камера, Тарреллу уже удалось найти "внутреннего Барри".





Действие фильма разворачивается в 80-е годы, в мегаполисе Нью-Йорке, в период, когда молодой Барак только искал свое место в мире. Сценарий фильма основан на мемурах самого 45-го президента США и воспоминаней друзей его юности и знакомых.





Нужно отметить, что это не единственный фильм, посвященный Обаме. Картина авторства Ричарда Тинна "Саутсайд с тобой" о знакомстве и последующем служебном романе Барака Обамы с его будущей женой и первой леди Мишель Обамой, вышла на американские экраны в августе 2016-го.





Текст: Е. Скобелева