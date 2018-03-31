Медпомощь в Индии в современных условиях жизни: EMMSOS как авиационная компания скорой медицинской помощи

Их персонал и оборудование находятся в Нью-Дели, Индия. Специалисты этой компании оказывают медицинскую помощь, соответствующую международным стандартам. Команда квалифицируется как очень опытный коллектив. У них новое «современное» оборудование. В случае необходимости объект ICU предоставляет его коммерческим рейсом.



Обратим внимание, что компанию EMSOS воздушные машины скорой помощи в Индии: Мумбаи, Дели, Хайдарабад, Чандигарх, Патна, Пенджаб, Нойда, Гургаон, Гоа, Пуна, Бенглуру, Калькутта, Одиша и т. д.

Другие транспортные средства, используемые в качестве машин скорой помощи в Индии – это грузовые автомобили, фургоны, железнодорожные вагоны, автобусы, вертолеты, самолеты, лодки и даже больничные суда. В общем, может быть даже нестандартный транспорт, например, модифицированные фургоны, мотоциклы, педальные циклы, квадроциклы или лошади. В любом случае медицинская помощь людям оказана.

Текст: Т. Сокот



