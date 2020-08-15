Эксперт об особенностях эпидемии коронавируса в России









Он ранее прокомментировал озвученную официальным представителем ВОЗ Маргарет Харрис инфомрацию, суть котрой была в том, что Россия вышла на плато по коронавирусу COVID-19.





Эксперт говорит о том, что на распространение эпидемии в стране повлияло сразу несколько существенных факторов. Это возня с туристами, которые не стали отменять отпуска, «хотя знали, что уже начинается пандемия». Также много людей не соблюдали режим самоизоляции и даже перемещались между регионами.





Текст: Т. Сокот



