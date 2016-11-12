В страшной аварии под Омском погибли пять человек
Как информирует управление МВД по Омской области, сегодня около 10 часов утра на трассе «Омск – Муромцево» столкнулись пассажирский автобус и машина инкассации. Полицейские установили личности участников дорожного происшествия. Предварительно считают, что аварию спровоцировал 52-летний водитель автобуса «ПАЗ».
Пассажирский автобус направлялся из села Низовое в Омск. На одном из участков дороги водитель начал совершать обгон коммунальной техники, но прежде не убедился в безопасности данного манёвра. Автобус выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с инкассаторской машиной «ГАЗель» под управление 28-летнего водителя.
В сильном столкновении погибли пять человек: оба
водителя, 63-летняя пассажирка автобуса, а также 47-летний и 33-летний мужчины
из буса. Они скончались сразу, не дождавшись медицинской помощи.
В автобусе выжили три пассажира. Мужчину и женщину
средних лет доставили в больницу. У них есть переломы конечностей,
черепно-мозговые травмы, но, как уверяют врачи, их жизни ничто не угрожает.
27-летний мужчина отказался от госпитализации, поскольку совсем не пострадал.
В пресс-службе правительства Омской области назвали
возможную причину страшной аварии. Предположительно причиной ДТП называют
попытку обгона снегоуборочной техники, работавшей на трассе. Видимость водителю
автобуса ухудшило облако снега, поднятого машиной, из-за чего он не заметил встречный
автомобиль. Но это только предварительная версия. По факту ДТП будет проводиться
тщательная проверка, - добавили в областном УМВД.
Текст: Е. Скобелева