Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
В страшной аварии под Омском погибли пять человек

Рейтинг: 3.3/5 (4 голосов)

В страшной аварии под Омском погибли пять человек

12.11.2016 20:10 / Происшествия / Прочли: 179 человек

Как информирует управление МВД по Омской области, сегодня около 10 часов утра на трассе «Омск – Муромцево» столкнулись пассажирский автобус и машина инкассации. Полицейские установили личности участников дорожного происшествия. Предварительно считают, что аварию спровоцировал 52-летний водитель автобуса «ПАЗ».

Пассажирский автобус направлялся из села Низовое в Омск. На одном из участков дороги водитель начал совершать обгон коммунальной техники, но прежде не убедился в безопасности данного манёвра. Автобус выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с инкассаторской машиной «ГАЗель» под управление 28-летнего водителя.

В сильном столкновении погибли пять человек: оба водителя, 63-летняя пассажирка автобуса, а также 47-летний и 33-летний мужчины из буса. Они скончались сразу, не дождавшись медицинской помощи.

В автобусе выжили три пассажира. Мужчину и женщину средних лет доставили в больницу. У них есть переломы конечностей, черепно-мозговые травмы, но, как уверяют врачи, их жизни ничто не угрожает. 27-летний мужчина отказался от госпитализации, поскольку совсем не пострадал.

В пресс-службе правительства Омской области назвали возможную причину страшной аварии. Предположительно причиной ДТП называют попытку обгона снегоуборочной техники, работавшей на трассе. Видимость водителю автобуса ухудшило облако снега, поднятого машиной, из-за чего он не заметил встречный автомобиль. Но это только предварительная версия. По факту ДТП будет проводиться тщательная проверка, - добавили в областном УМВД.

Текст: Е. Скобелева

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
В Москве расследуют избиение ребенка мужчиной в переулкеВ Москве расследуют избиение ребенка мужчиной в переулке
14.11.2016 14:45 / Происшествия
Столичные блюстители правопорядка выясняют обстоятельства избиения ребенка в Лялином переулке. Подозреваемый м...
В Москве избили работника посольства ИрландииВ Москве избили работника посольства Ирландии
14.11.2016 12:55 / Происшествия
По предварительным данным, сотрудника дипучреждения изрядно поколотили из-за девушки....
Samsung Galaxy S7 черный бриллиант в GalaxyStoreSamsung Galaxy S7 черный бриллиант в GalaxyStore
14.11.2016 12:32 / Наука
В ХХI веке очень важно иметь хороший смартфон, ведь от него зависит то, как пройдет ваш день, карьерный рост и...
Купить качественные ювелирные изделия по выгодным ценамКупить качественные ювелирные изделия по выгодным ценам
14.11.2016 12:17 / Общество
В последнее время все больше людей предпочитают эксклюзивные изделия ручной работы. Такая тенденция особо прос...
IPhone 7 в re:StorIPhone 7 в re:Stor
14.11.2016 12:11 / Наука
Выход новой версии IPhone повергла всех в восторг, ведь ожидание было почти что нестерпимо. Так полюбившийся в...
Президентом Молдавии стал проросийский социалист ДодонПрезидентом Молдавии стал проросийский социалист Додон
14.11.2016 11:51 / Политика
В президентской гонке в Республике Молдова победу одержал выдвиженец социалистической политической силы Игорь ...
После землетрясения магнитудой 7,8 первая волна цунами достигла Новой Зеландии После землетрясения магнитудой 7,8 первая волна цунами достигла Новой Зеландии
14.11.2016 10:12 / Происшествия
В настоящий момент существует угроза цунами на восточном побережье всей Новой Зеландии. Это касается Крайстчер...
В городском дворе Благовещенска видели рысьВ городском дворе Благовещенска видели рысь
14.11.2016 09:55 / Происшествия
Напомним, что приблизительно в том же районе 9 ноября, рысь тоже заметили в городе....
Три района Нижегородской области остались без электричестваТри района Нижегородской области остались без электричества
14.11.2016 09:24 / Происшествия
В обесточенных домах проживают приблизительно 3,4 тысячи человек....
В Буйнакском районе Дагестана режим КТО сняли В Буйнакском районе Дагестана режим КТО сняли
14.11.2016 09:22 / Происшествия
Напомним, что режим контртеррористической операции в Буйнакском районе Дагестана ввели 18 октября. В СМИ предс...

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2016 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100