В Китае начинают торговать нефтяным фьючерсом в юанях
27.03.2018 15:36 / Экономика / Прочли: 337 человек
На этой неделе на торгах на Шанхайской международной энергетической биржи начали активно торговать нефтяным фьючерсом, который номинирован в китайской национальной валюте.
Что касается торжественной церемонии, она состоялась в ходе открытия торгов.
Обратим внимание, что поставки «черного золота» осуществляются из портов Катара, Омана, Йемена, Ирака (Басра), а также Восточного Китая.
Порты погрузки в дальнейшем скорректируют с учетом рыночных условий.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
ООН: специалисты зафиксировали в марте рост мировых цен на продовольствие
06.04.2018 10:32 / ЭкономикаРечь идет об удорожании молочной продукции и зерновых. Этот момент подтолкнул вверх индекс цен на продовольств...
Инцидент в омском аэропорту: по причине повреждения самолета задержан рейс в Москву
06.04.2018 09:21 / ПроисшествияОбнародовано сообщение Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В нем сказано, что в омском аэропорту выяви...
В японском МИД должно появиться подразделение по КНДР
06.04.2018 09:17 / В миреБлиже к лету этого года в Министерстве иностранных дел Японии должно появиться одно новое подразделение. Его з...
Крупный пожар в Стамбуле: горела больница
06.04.2018 09:06 / ПроисшествияВ Стамбуле, район Газиосманпаша, случился очень крупный пожар – горело многоэтажное здание больницы....
Финляндия дала разрешение, чтобы строить "Северный поток-2"
05.04.2018 19:15 / В миреОбратим внимание на тот факт, что Финляндия дала разрешение на строительство газопровода, название которого "С...
Происшествие в Ставропольском крае: упал вертолет Ми-2
05.04.2018 19:12 / ПроисшествияВ результате случившегося у пилота ожоги. ...
США должны выделить $87 млн на гумпомощь Йемену
05.04.2018 14:39 / В миреВ планах США направить дополнительные $87 млн на гуманитарную помощь. Она предназначена для жителей Йемена....
В планах Китая создать несколько портов свободной торговли
05.04.2018 14:35 / Происшествия8 апреля председатель КНР Си Цзиньпин, принимая участие в открытии экономического форума в Боао, объявит, что ...
Экстракт побегов брокколи может заменить токсические препараты метформина при сахарном диабете второго типа
04.04.2018 16:14 / НаукаСульфорафан обнаружен для контроля уровня сахара в крови. Представители американской ассоциации информир...
NASA: грузовой корабль Dragon вполне успешно пристыковался к МКС
04.04.2018 16:03 / В миреРечь идет о космическом грузовом корабле Dragon, который сегодня вполне успешно пристыковался к Международной ...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар