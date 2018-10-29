Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека: боевики ИГИЛ убили более 400 повстанцев

Бойцы SDF неоднократно предпринимали попытку вытеснить джихадистов из города Хаджин. Они так себя активно вели рядом с сирийско-иракской границей. Боевики ИГИЛ использовали против отрядов SDF террористов-смертников.



К огромному сожалению в результате этого нападения погиб 41 человек.

Напомним, что наступление на Хаджин с целью вытеснить оттуда ИГИЛ повстанцы началось в еще в сентябре месяце. Обратим внимание на поддержку с воздуха. Ее оказывают силы международной антитеррористической коалиции, которой руководит США.

До этого времени практически всю территорию Сирии очистили от боевиков "Исламского государства". Но, это далеко не все - отдельные группы исламистов до сих пор находятся в малонаселенных районах близ границы с Ираком.

Текст: Т. Сокот



