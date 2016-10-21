«Нижегородский детоубийца» проведет остаток жизни в тюрьме

Нижегородский детоубийца Олег Белов до конца своих дней останется в тюремных стенах. Приговор о пожизненном лишении его свободы утвердил Верховный суд Российской Федерации. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.



Напомним, Белова признали виновным в убийстве восьми человек: он лишил жизни своих шестерых малых детей, жену на сносях и престарелую мать. Тела шестерых детей и супруги Белова, изрубленные топором и расфасованные в девятнадцать черных полиэтиленовых пакетов, были выявлены в квартире в Нижегородском районе Нижнего Новгорода 4 августа 2015 года.

В тот же день был задержан убийца, на поиски которого у оперативников ушло шесть часов. Белова повязали под Владимиром, в городе Коврово, – возле дома тещи, которую он поджидал в засаде с ножом. Перед этим успел зверски расправиться со своей матерью, также проживавшей во Владимирской области в городе Гороховец, а далее намеревался учинить расправу и над родитильницей убитой им жены. При задержании оказал ожесточенное сопротивление, вынудив полицейских стрелять. Позднее психиатры признали Белова частично вменяемым, диагностировав у того шизофрению.

Расследование получившего широкую огласку уголовного дела длилось около шести месяцев, судебное разбирательство – приблизительно столько же.

Ранее федеральные СМИ сообщали, что после оглашения приговора в Нижегородском областном суда Белов заявил, что собирается его обжаловать.

Текст: Е. Скобелева