Землетрясение, магнитуда которого 6,1, случилось в Японии

Землетрясение, магнитуда которого составила 6,1, произошло на северо-востоке Японии.







В Национальном метеорологическом управлении страны сообщили, что эпицентр землетрясения расположился ближе на восток от префектуры Фукусима. Что касается очага, он залег на небольшой глубине.





В результате случившегося сразу объявили угрозу цунами. Однако немного позже Национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что она ожидается в северо-восточном регионе страны.





В общей сложности подземные толчки были ощутимы сразу в 17 префектурах. Это касается Фукусимы, Иватэ, Мияги, столичного региона. Во многих домах в Токио ощутимо дрожали стены.





Так, подземный толчок случился в том же месте, где было ощутимо землетрясение магнитудой 7,3 два дня назад. В свою очередь Национальное метеорологическое управление страны предупредило, что сохранилась возможность повторных сильных землетрясений.





Что касается атомных объектов Японии, они в результате инцидента не пострадали.





Согласно обнародованным данным компании Tokyo Electric Power (TEPCO), подземный толчок не спровоцировал никаких нештатных ситуаций на АЭС "Фукусима-1".





Железнодорожные операторы сообщили о том, что землетрясение не спровоцировало перебоев в движении поездов.





Текст:

Т. Сокот



