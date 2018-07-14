Синоптики: в эти выходные в Москве стоит ожидать жару

Да, кстати, в воскресенье существенно изменятся значения средней суточной температуры. Они превысят климатическую норму на пять градусов.



Обнародовано сообщение Гидрометцентра РФ. В нем сказано, что сегодня столбики термометров засвидетельствовали до 25−27 градусов. Днем тоже сегодня был кратковременный дождь.

Завтра и в воскресенье местами стоит ожидать осадки. В ночное время приблизительно 17 тепла. Днем температура выше – в пределах 28 градусов со знаком плюс.

Однако, уже в понедельник, 16 июля, снова кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 29 градусов. Немного будет прохладно во вторник. Временами стоит ожидать дождь.

Текст: Т. Сокот



