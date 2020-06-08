Граждан РФ предупредили, что возможен рост цен на хлеб и овощи

Главным образом это имеет отношение к хлебу, выпечке, яйцам, овощам, фруктам. Таково мнение экспертов.







Да, кстати, подорожать могут овощи открытого грунта. Это картофель, морковь, лук, свекла.

В том случае, если при существующем эмбарго на поставки в страну из-за рубежа свинины россияне будут активно покупать ее, тогда цены на нее повысятся.

В случае, если правила импорта упростят, то стоимость снизится. Это мнение принадлежит руководителю центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталье Шагайде.

Текст: Т. Сокот



