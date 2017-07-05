Выбор матраса: четыре базовых критерия оценки
05.07.2017 16:17 / Общество / Прочли: 207 человек
Выбирая тот или иной продукт, покупатель должен оценить его сразу по нескольким критериям.
В случае с матрасом можно выделить четыре базовых критерия, которые помогут человеку сделать поистине правильный выбор. К ним относятся: размер, комфорт, поддержка и срок службы матраса.
Размер
Стандартные односпальные матрасы, размером 90х200 см, идеально подходят для ребенка, подростка или взрослого. Для взрослого или подростка, которым нужно больше места, подойдет матрас размером 120х200 см. Изделие с габаритами 140х200 см отлично подойдет для одного человека, который любит свободное пространство или для двух человек, у которых нет места для большой кровати. Самый популярный размер для семейных пар – 160х200 см.
Комфорт
Комфорт – это способность матраса принимать очертания контуров тела, поэтому необходимо выбирать/покупать матрас, который подойдет именно вам. Сейчас на рынке представлено множество вариантов исполнения матрасов, начиная от самых простых пружинных блоков до сложных многослойных конструкций в матрасах люкс класса от www.1001-Matras.ru и прочих продавцов. Протестируйте все образцы, представленные в современных магазинах.
Поддержка
Каждый матрас должен иметь способность поддерживать полный вес тела и удерживать спину в правильном положении всю ночь. Если вам нравится спать на спине, выберите более жесткий матрас, если вы спите на животе, выбирайте полужесткий экземпляр, однако, если вам по душе спать на боку, рассмотрите мягкий матрас.
Срок службы
Гарантийный срок не является показателем срока службы матраса. Он нужен для того, чтобы уберечь покупателя от возможных дефектов. Матрас вполне сможет служить вам и после 15 или даже 20 лет использования, но это не дает гарантии, что матрас сохранит все свои свойства.
Чтобы матрас служил вам как можно дольше, лучше всего использовать его на кровати с решетчатым основанием. Если использовать его на кровати со сплошным основанием, то циркуляция воздуха будет нарушена, и основание пружин может повредиться.
Удачной вам покупки!
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Источник: LadyVenus.ru
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