Ученые выяснили, в каком возрасте важной потребностью человека является интимная близость
Ученые из Института Кинси (США) установили регулярность занятий сексом в зависимости от возраста. Наверное, никого не удивит, что наибольшее количество сексуальных контактов присутствует в возрасте 18-29 лет.
По словам исследователей, молодым людям до 30 необходимо заниматься физической любовью
не меньше 112 эпизодов в году. В среднем в неделю выходит не так уж много –
всего два половых контакта.
В возрасте 30-39 лет достаточно заниматься сексом примерно
86 раз в год или – три раза за две недели. Специалисты отмечают, что в этом возрастном
периоде верх берет не физиология, а психология. Ведь люди после 30-ти, как
правило, заводят стабильные отношения, создают семью, рожают детей.
В возрасте 40-49 лет число актов интимной близости снижается
до 69 в год. При опросе добровольцы рассказали, что 45% пар не просто спят
вместе в кровати несколько раз в месяц, 34% - имеют секс 2-3 раза в неделю, а
13% - очень редко.
Подводя итоги работы, ученые напомнили, что секс крайне полезен для здоровья. В частности, физическая близость регулирует артериальное давление, снижает уровень гормонов стресса, обеспечивает спокойный качественный сон.
Текст: Е. Скобелева