Ученые выяснили, в каком возрасте важной потребностью человека является интимная близость

По словам исследователей, молодым людям до 30 необходимо заниматься физической любовью не меньше 112 эпизодов в году. В среднем в неделю выходит не так уж много – всего два половых контакта.



В возрасте 30-39 лет достаточно заниматься сексом примерно 86 раз в год или – три раза за две недели. Специалисты отмечают, что в этом возрастном периоде верх берет не физиология, а психология. Ведь люди после 30-ти, как правило, заводят стабильные отношения, создают семью, рожают детей.

В возрасте 40-49 лет число актов интимной близости снижается до 69 в год. При опросе добровольцы рассказали, что 45% пар не просто спят вместе в кровати несколько раз в месяц, 34% - имеют секс 2-3 раза в неделю, а 13% - очень редко.

Подводя итоги работы, ученые напомнили, что секс крайне полезен для здоровья. В частности, физическая близость регулирует артериальное давление, снижает уровень гормонов стресса, обеспечивает спокойный качественный сон.

Текст: Е. Скобелева