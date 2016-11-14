Президентом Молдавии стал проросийский социалист Додон

На выборах президента, состоявшихся в Молдавии, уверенно победил глава Партии социалистов Игорь Додон, который в своей политической деятельности последовательно выдерживает пророссийский курс и выступает за сближение своей страны с РФ.



Накануне дня народно волеизъявления главный социалист республики выступил с заявлением, что в случае своей победы первый официальный визит нанесет в Кремль, дабы «инициировать разработку и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с РФ».

Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) опередил свою ближайшую соперницу, кандидатку от проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) Майя Санду, с большим отрывом. За Дидона свои голоса отдали, по предварительным данным центризбиркома, 52,6% избирателей (834,07 тысячи человек), за его оппонентку – 47,3 % (749,72 тысячи).

Текст: Е. Скобелева