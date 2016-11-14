Президентом Молдавии стал проросийский социалист Додон
В президентской гонке в Республике Молдова победу одержал выдвиженец социалистической политической силы Игорь Додон, ратующий за сближение Кишенева с Москвой.
На выборах президента, состоявшихся в Молдавии,
уверенно победил глава Партии социалистов Игорь Додон, который в своей
политической деятельности последовательно выдерживает пророссийский курс и
выступает за сближение своей страны с РФ.
Накануне дня народно волеизъявления главный
социалист республики выступил с заявлением, что в случае своей победы первый
официальный визит нанесет в Кремль, дабы «инициировать разработку и
подписание соглашения о стратегическом партнерстве с РФ».
Лидер Партии
социалистов Республики Молдова (ПСРМ) опередил свою ближайшую соперницу,
кандидатку от проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) Майя Санду, с
большим отрывом. За Дидона свои голоса отдали, по
предварительным данным центризбиркома,
52,6% избирателей (834,07 тысячи человек), за его оппонентку – 47,3 % (749,72 тысячи).
Текст: Е. Скобелева