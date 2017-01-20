Международная панорама: над Курилами ввели высокий код авиаопасности

Напомним, что вулкан Эбеко расположен в северной части курильского острова Парамушир. Он выбросил пепловое облако в пределах 2 км. Это сообщение принадлежит Камчатской группе реагирования на вулканические извержения KVERT.







Текст сообщения носит следующий характер: - "По данным наблюдателей Северо-Курильска, пепловые выбросы выросли до 2 км. В связи с этим вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности".





Несколько слов об авиационных цветовых кодах. Они рекомендованы ICAO (Международное агентство гражданской авиации). Обратим внимание на оранжевый код. Он является высоким кодом опасности и предшествует самому высокому (красному). Это означает следующее: на вулкане в любое время могут случится выбросы. Они и представляют опасность для самолетов. Это может быть пепел, попавший в турбины. Он способен вывести их из строя.





Значение желтого кода свидетельствует о том, что вулканическая активность существенно снизилась. До сих пор продолжается тщательный мониторинг. Он будет продолжается, поскольку возможно возобновление ее роста. Зеленый код авиационной опасности является самым низким.





Несколько слов о вулкане Эбеко. Он расположен в северной части острова Парамушир. Это в пределах 7 км на северо-запад от города Северо-Курильск, северная часть хребта Вернадского.





Текст:

Т. Сокот



