Международная панорама: над Курилами ввели высокий код авиаопасности
20.01.2017 20:15 / Происшествия / Прочли: 204 человек
Причина - выброс пепла вулкана Эбеко. В любое время вулкан способен выбросить опасное для самолетов количество пепла.
Напомним, что вулкан Эбеко расположен в северной части курильского острова Парамушир. Он выбросил пепловое облако в пределах 2 км. Это сообщение принадлежит Камчатской группе реагирования на вулканические извержения KVERT.
Текст сообщения носит следующий характер: - "По данным наблюдателей Северо-Курильска, пепловые выбросы выросли до 2 км. В связи с этим вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности".
Несколько слов об авиационных цветовых кодах. Они рекомендованы ICAO (Международное агентство гражданской авиации). Обратим внимание на оранжевый код. Он является высоким кодом опасности и предшествует самому высокому (красному). Это означает следующее: на вулкане в любое время могут случится выбросы. Они и представляют опасность для самолетов. Это может быть пепел, попавший в турбины. Он способен вывести их из строя.
Значение желтого кода свидетельствует о том, что вулканическая активность существенно снизилась. До сих пор продолжается тщательный мониторинг. Он будет продолжается, поскольку возможно возобновление ее роста. Зеленый код авиационной опасности является самым низким.
Несколько слов о вулкане Эбеко. Он расположен в северной части острова Парамушир. Это в пределах 7 км на северо-запад от города Северо-Курильск, северная часть хребта Вернадского.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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