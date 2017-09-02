Диета для беременности: что есть и чего избегать

Беременным женщинам необходимо, чтобы их диета обеспечивала достаточное количество питательных веществ и энергии для ребенка, чтобы тот развивался и рос должным образом. Эти питательные вещества необходимы для правильного формирования тела малыша. Ему необходимы силы, чтобы справляться с происходящими изменениями.



Для здоровой беременности диета матери должна быть сбалансированной и питательной - это включает в себя правильный баланс белков, углеводов и жиров и потребление широкого спектра растений, таких как овощи и фрукты.

Потребление калорий беременной женщины во время беременности увеличивается. Типичный прирост веса, если мать несет только одного ребенка, значительно варьируется в зависимости от веса до беременности и других факторов. Беременным женщинам с пониженным весом рекомендуется получить максимальную пользу, тогда как женщине с избыточным весом рекомендуется их наименьшее количество.

Тело женщины поглощает железо более эффективно, и объем крови увеличивается, когда она беременна, поэтому ей приходится потреблять больше железа, чтобы убедиться, что у нее и ее ребенка есть достаточное количество кислорода.

Во время беременности хорошо питаться фруктами и овощами – хотя бы пять порций в день. Они могут быть в форме соков, сушеных, консервированных, замороженных или свежих. Свежие и замороженные (если они замораживаются вскоре после сбора), обычно имеют более высокий уровень витаминов и других питательных веществ.

Эксперты подчеркивают, что употребление фруктов обычно лучше, нежели просто сок, так как уровень сахара в соке очень высок.

Текст: Т. Сокот



