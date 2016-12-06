В пристройке жилого дома инженер оборудовал лабораторию для выращивания конопли
Полиция Курска задержала 46-летнего местного жителя, подозреваемого в организации лаборатории по выращиванию наркосодержащих растений. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в пристройке к жилому дому курянин оборудовал помещение, где тщательно лелеял кусты конопли.
Задержанный мужчина работал инженером, поэтому сам
придумал проект теплицы. В отдельном помещении «огородник» установил системы
обогрева, освещения и полива. Все системы работали исправно, в таких
благоприятных условиях растения чувствовали себя отлично.
Оперативники при осмотре места изъяли кусты конопли и готовую
к употреблению марихуану. Инженер-наркобарон признался, что сам курил травку и
давал «урожай» знакомым. Против курянина возбуждено и расследуется уголовное
дело.
Текст: Е. Скобелева