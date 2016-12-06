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В пристройке жилого дома инженер оборудовал лабораторию для выращивания конопли

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В пристройке жилого дома инженер оборудовал лабораторию для выращивания конопли

06.12.2016 17:21 / Криминал / Прочли: 116 человек

Полиция Курска задержала 46-летнего местного жителя, подозреваемого в организации лаборатории по выращиванию наркосодержащих растений. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в пристройке к жилому дому курянин оборудовал помещение, где тщательно лелеял кусты конопли.

Задержанный мужчина работал инженером, поэтому сам придумал проект теплицы. В отдельном помещении «огородник» установил системы обогрева, освещения и полива. Все системы работали исправно, в таких благоприятных условиях растения чувствовали себя отлично.

Оперативники при осмотре места изъяли кусты конопли и готовую к употреблению марихуану. Инженер-наркобарон признался, что сам курил травку и давал «урожай» знакомым. Против курянина возбуждено и расследуется уголовное дело.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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