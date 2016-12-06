В пристройке жилого дома инженер оборудовал лабораторию для выращивания конопли

Задержанный мужчина работал инженером, поэтому сам придумал проект теплицы. В отдельном помещении «огородник» установил системы обогрева, освещения и полива. Все системы работали исправно, в таких благоприятных условиях растения чувствовали себя отлично.



Оперативники при осмотре места изъяли кусты конопли и готовую к употреблению марихуану. Инженер-наркобарон признался, что сам курил травку и давал «урожай» знакомым. Против курянина возбуждено и расследуется уголовное дело.