Преимущества домов из бруса
12.09.2016 12:25 / Общество / Прочли: 747 человек
В современном строительстве все четче вырисовывается тенденция к использованию только натуральных и экологически чистых материалов. Наиболее отвечающий данным требованиям материал – это дерево.
Дерево используется для строительства уже много веков, а современные деревянные дома являются надежными и долговечными конструкциями, которые могут быть произведены по целому ряду технологий. Одной из наиболее популярных из них является сооружение домов из бруса по так называемой финской технологии.
Одним из преимуществ постройки домов из такого материала является приятный микроклимат внутри жилища, ведь зимой в таких домах тепло, а в летную пору – прохладно и уютно. Также стоит отметить и долговечность таких сооружений, которая составляет более ста лет. Дерево – это уникальнейший строительный материал, которому присущи свойства по регулировке температуры в помещении, поэтому жить в таких домах комфортно и уютно.
Любой потребитель при постройке загородной недвижимости хочет заселиться в дом как можно раньше. И в этом вопросе у финских домов есть неоспоримое преимущество – их можно возвести за очень короткий срок благодаря отсутствию естественной усадки материала. Отделку здания можно проводить сразу после постройки коробки. А соорудить саму коробку при наличии фундамента можно всего за 4-6 недель. Дома из клееного бруса отличаются высокой надежностью. Конечно, можно просто обратиться в mirndv.ru и получить список всех новостроек в пригородах Санкт-Петербурга, просмотреть понравившиеся дома и просто приобрести их.
Каждый брус имеет шипы и пазы, благодаря которым стена имеет высокую герметичность, что значительно повышает теплоизоляцию дома. Это же касается и угловых соединений. Поэтому достигается дополнительная экономия при сооружении дома – необходимости в дополнительном слое теплоизоляции нет.
Высокие свойства дома достигаются за счет использования только качественного бруса. Брус производится как из цельного дерева, так и склеивается из отдельных частей. В зависимости от толщины бруса можно возвести как дом, который будет эксплуатироваться только в зимнее время года, так и дом, в котором можно жить круглый год. Фасады домов, построенных по финской технологии, могут быть отделаны сайдингом, кирпичом, отделочной доской или прочими материалами.
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Источник: LadyVenus.ru
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