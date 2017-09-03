Опасность для здоровья, скрывающаяся в паводковых водах Хьюстон
03.09.2017 13:50 / Общество / Прочли: 608 человек
Разрушительное наводнение в результате урагана Харви оказалось невероятно сложным для жителей и аварийных работников в Хьюстоне. Ситуация может только ухудшиться, поскольку воды служат питательной средой для множества опасных организмов.
Эксперты из CDC предупреждают, что люди должны избегать паводковых вод, так как они загрязнены. Наводнения, которые уже вытеснили тысячи людей и являются подводными домами, содержат ужасающее сочетание сточных вод, химикатов, мусора и тяжелых металлов. Многие болезни в этих ситуациях приводят к тому, что септические системы и системы очистки сточных вод не могут отфильтровывать возбудители фекалий человека и животных, когда они затопляются.
Что скрывается в воде? Это может быть что угодно от мягких желудочно-кишечных опасностей, таких как норовирусы, к фатальному микроорганизму, известному как Vibrio vulnificus.
Найденный вдоль побережья Мексиканского залива, Vibrio - это тип плотоядных бактерий, который процветает в теплых температурах и передается через пищу, воду и открытые раны. Поскольку местные жители бегут от наводнений, они могут легко порезаться, позволив бактериям проникать в их организм.
Вибрио может вызвать проблемы, такие как лихорадка, диарея и кожные инфекции. Однако, в тяжелых случаях и среди иммунокомпромиссных, это может привести к потере конечностей и даже смерти.
Представители университета Северной Каролины и университета морской науки Чапел-Хилл и доктор Рэйчел Нобл считают, что ураганы, которые подпитываются теплой водой и оставляют стоящую воду на своем пути, по сути являются «идеальной штормом» для процветания бактерий Vibrio.
Специалистами зафиксировано 22 случая Vibrio после урагана Катрина, пять из которых были фатальными. Официальные лица контролируют высокий уровень бактерий в этом районе. В то время как Vibrio считается маловероятным и подвержен риску, он имеет тенденцию группироваться в подобных случаях. Усугубляет ситуацию тот факт, что инфекция Vibrio очень быстро развивается. Пожилым людям, пострадавшим от наводнения, настоятельно рекомендуется немедленно лечиться, если они заметили, что их открытая рана становится красной и пухлой, либо у них лихорадка.
Даже если удастся избежать Vibrio, существуют другие проблемы, такие как кампилобактер, провоцирующий диарею. Инфекции кожи от стафилококка, включая резистентный к антибиотикам вариант, известный как MRSA, зарегистрированы после урагана Катрина. Отравление сальмонеллой - еще одна возможность, подхватить инфекцию. Существует также риск заражения водным аденовирусом, который может вызвать проблемы с желудком и легкими.
Ситуация хуже сложилась у тех людей, кто живет вблизи нефтехимических заводов, например, район Манчестера в Хьюстоне. Здесь люди могут вступать в контакт с барием, мышьяком и ртутью с нефтеперерабатывающих заводов в паводковых водах.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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