На южные районы Австралии обрушилась очень мощная буря

На южные районы Австралии обрушилась мощнейшая буря и гроза.







В настоящий момент есть последствия случившегося. Так, практически весь штат Южная Австралия остался без электричества. Только завтра утром во многих районах начнут восстанавливать свет.





Что касается скорости порывов ветра, во многих районах он превысил отметку 100 км/час.





Возможно, в столице штата Аделаиде, где живет свыше 1,3 миллиона человек, уже в эту ночь выпадет приблизительно 100 мм осадков.





Сегодня днем аэропорт Аделаиды на протяжении нескольких часов работал лишь на прием самолетов. Уже ближе к вечеру его работа была полностью парализованной.





Синоптики обратились к общественности, что буря продолжится практически всю предстоящую ночь. Скорость порывов ветра все больше возрастает, в этот раз она увеличится до 140 км/час.





Напомним, что в минувшие выходные дни районы юга Австалии достаточно быстро миновал холодный фронт. Дальше возникла гигантская зона достаточно низкого давления. В нее со всех сторон устремились воздушные потоки. Прогнозы синоптиков свидетельствуют о том, что ситуация улучшиться лишь завтра ближе к полудню.





Метеорологи считают, что нынешняя буря окажется самой мощной в этом районе Австралии на протяжении последних 50 лет.





Текст:

Т. Сокот



