Вследствие взрыва газового баллона в Иваново погибли шесть человек

Взрыв бытового газа в Иваново в двухэтажном кирпичном доме, состоящем из трех подъездов, случился около четырех часов утра в воскресенье, 6 ноября. В результате обвалился один подъезд жилого здания. В доме зарегистрировано 19 человек, проживал 21 житель, спасатели эвакуировали 15 человек.

Среди погибших — девочка четырех лет. Еще четверо потерпевших жильцов дома в критическом состоянии были транспортированы в медучреждение. Трем жильцам, которые отделались относительно легкими травмами, медики оказали помощь по месту происшествия.

Еще одно тело, погибшего мужчины, спасатели достали из-под обломков на месте взрыва газа в многоквартирном доме уже после того, как объявили об окончании поисково-спасательных работ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.



В региональном Следственном комитете назвали приоритетной версией ЧП в Иваново утечку бытового газа: «В итоге шесть погибших, включая четырехлетнюю девочку».

По данным экстренных служб, четверо пострадавших в настоящее время пребывают в реанимационном отделении областной больницы. Их состояние расценивается медиками как тяжелое. Ранее сообщалось о пяти погибших в результате чрезвычайной ситуации.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ открыло «горячую линию»: по номеру телефона 8-4932-29-91-84 можно узнать о судьбе близких и родственников.



Тем временем со дня последней похожей трагедии не миновало и месяца. Аналогичный трагический инцидент произошел 23 октября в Рязани: при взрыве бытового газа в многоэтажном доме погибли семь человек, среди которых ребенок, еще 13 пострадали.

Текст: Е. Скобелева