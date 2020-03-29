Олимпиада «Токио-2020» запланирована на июль 2021 года - отчеты

«Токио-2020» планировалось открыть 24 июля текущего года. Паралимпийские игры должны начаться 25 августа, но их отложили по причине всемирной пандемии коронавируса - решение, беспрецедентное в мирное время.



Принимая во внимание продолжающуюся пандемию и необходимость времени на подготовку, наиболее вероятный план состоял бы в том, чтобы Игры начались 23 июля 2021 года.

Между тем, президент World Athletics лорд Себастьян Коу говорит, что решение отодвинуть Игры спасло спортсменов от "душевных потрясений", добавив, что спорт должен был "отойти на задний план".





Текст: Т. Сокот



