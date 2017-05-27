Хайди Клум снялась в откровенной фотосессии накануне дня рождения
1 июня немецкой супермодели Хайди Клум исполнится 44 года. В честь этого звезда решила сняться в откровенных образах и доказать, что возраст не является помехой тому, чтобы женщина чувствовала себя привлекательной и сексуальной.
27 мая, за четыре дня до своего 44-летия, Хайди Клум вместе
с культовым фотографом Джоном Ренкином представила книгу о себе. Таким образом
Ренкин хотел отметить вклад звезды в модную индустрию. Кажется, Heidi Klum By
Rankin в скором времени станет бестселлером. Известный фотограф решил необычным
способом поздравить Хайди с 25-летним юбилеем в модной индустрии. Уже по первым
кадрам фотопроекта можно сказать, что на страницах будет много “пикантных“
фотосессий манекенщицы. Презентация книги и сувенирной продукции с
изображениями Хайди Клум прошла в столице Великобритании. Стоит отметить, что
книга вышла лимитированным тиражом. Приятный сюрприз для поклонников Хайди и
Джона состоял в том, что автор идеи и его вдохновительница лично присутствовали
на мероприятии и раздавали автографы и общались с гостями.
В книге модель поведает о трудностях, которые ей пришлось
пережить в начале модельной карьеры, а также о том, какой успех пришел к ней
спустя годы упорного труда. Кроме воспоминаний самой знаменитости, в издание
войдут и воспоминания ее коллег, фотографов, модных редакторов.
Сама же Хайди подшучивает, что книга точно придется по вкусу
представителям сильного пола, ведь обложкой
для фото послужил очень откровенный снимок супермодели.
Текст: Е. Скобелева