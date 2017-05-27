Хайди Клум снялась в откровенной фотосессии накануне дня рождения

27 мая, за четыре дня до своего 44-летия, Хайди Клум вместе с культовым фотографом Джоном Ренкином представила книгу о себе. Таким образом Ренкин хотел отметить вклад звезды в модную индустрию. Кажется, Heidi Klum By Rankin в скором времени станет бестселлером. Известный фотограф решил необычным способом поздравить Хайди с 25-летним юбилеем в модной индустрии. Уже по первым кадрам фотопроекта можно сказать, что на страницах будет много “пикантных“ фотосессий манекенщицы. Презентация книги и сувенирной продукции с изображениями Хайди Клум прошла в столице Великобритании. Стоит отметить, что книга вышла лимитированным тиражом. Приятный сюрприз для поклонников Хайди и Джона состоял в том, что автор идеи и его вдохновительница лично присутствовали на мероприятии и раздавали автографы и общались с гостями.

В книге модель поведает о трудностях, которые ей пришлось пережить в начале модельной карьеры, а также о том, какой успех пришел к ней спустя годы упорного труда. Кроме воспоминаний самой знаменитости, в издание войдут и воспоминания ее коллег, фотографов, модных редакторов.

Сама же Хайди подшучивает, что книга точно придется по вкусу представителям сильного пола, ведь обложкой для фото послужил очень откровенный снимок супермодели.

Текст: Е. Скобелева



