Разработаны новые привилегии для игроков КС ГО

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В целом, кейс выполнен из двух элементов: перечень всех скинов, которые в нем задействованы и обычной рулетки. Когда выбираете для покупки кейс, он вскрывается, и рулетка начинает вращаться, останавливаясь на победном призе – выпадает скин. В случае вашего недовольства выпавшим скином, тогда он с легкостью продается платформе по его голой цене, и вы продолжаете вскрывать следующий кейс.

И поклонники контрастных скинов знакомы, когда практически всегда кейс останавливается на недорогом скине и выйти в ноль возможно лишь случайно. И когда продадите уже вскрывшиеся кейсы со скином, то маловероятно соберется сумма на шанс снова открыть кейс КС ГО. Это пример вскрытия классического или стандартного кейсов.

Форма открытия кейсов КС ГО стандартная

Можно привести пример для наглядности, который показывает, что за десять американских долларов есть шанс вскрыть кейс CS GO лишь два раза. При такой минимальной возможности вскрытий получается огромный шанс приобрести недорогой скин. Делая открытия посредством стандартного способа, у вас однозначно получиться в конце концов все равно скин – независимо от вашего желания. Но отличная была б новость, если непонравившиеся кейсы можно было б не открывать. Все идет к тому, что рентген кейс КС ГО дает такую привилегию.

Процедура открытия рентген кейса CS GO показывает такой алгоритм, где пользователь может просветить содержимое кейса и просмотреть определение и стоимость скинов, находящегося внутри:

Рентгеновская форма открытия кейса КС ГО

Следует запомнить, что пользователь получает лишь данные про скин, а не его самого. Ценообразование открытия кейса КС ГО формируется исходя от десяти процентов цены за кейс. И когда вам не понравился скин, то можно продолжить открывать дальше. В случае выпадения в кейсе дорогого скина, то перед вами откроется запрос из двух вариантов:

- произвести оплату всего скина и сохранить в своём инвентаре;

- приобрести приз на личный счет – тогда платить всю сумму не надо.

Плюсы выбора просмотра кейса с помощью рентгеновского способа:

Стоимость меньше в десять раз; Есть шанс определить содержимое кейса; Исключены рулетки.

Кейс с возможность открытия рентгеновским способом – это современный формат вскрытия содержимого кейса CS GO. Такой режим существует лишь на нашей платформе. Не медлите и попробуйте его испытать!