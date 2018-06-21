Вооружённые силы Израиля: боевиками ХАМАС выпущено 45 ракет по Израилю

Представители израильских войск обратили внимание на тот момент, что перехватить удалось семь ракет. Для этого использовалась система Противоркатеной обороны (ПРО) «Железный купол».



В свою очередь израильские военные отметили, что и дальше будут защищать мирных жителей Израиля.

Текст: Т. Сокот



