В летевший авиалайнер "Турецких авиалиний" ударила молния
20.06.2017 21:54 / Происшествия / Прочли: 254 человек
На борту воздушного судна, которое летело из Стамбула а Казань, находилось более ста пассажиров.
Молния ударила в авиалайнер "Турецких авиалиний". Он направлялся из Стамбула в Казань.
Речь идет о самолете Boeing 737-800, который совершал рейс ТК-427 с 101 пассажиром на борту. Он покинул международный аэропорт Ататюрка. Вскоре после взлета в него ударила молния. Капитан судна решил, что необходимо вернуться в воздушную гавань. Однако перед тем как произошла посадка в Стамбуле, самолету пришлось совершить сразу несколько кругов в небе. Это было необходимо для того, чтобы сбросить лишнее горючее.
В результате случившегося никто из пассажиров. Их отправили в Казань сразу другим рейсом авиакомпании.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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