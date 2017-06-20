В летевший авиалайнер "Турецких авиалиний" ударила молния

Молния ударила в авиалайнер "Турецких авиалиний". Он направлялся из Стамбула в Казань.







Речь идет о самолете Boeing 737-800, который совершал рейс ТК-427 с 101 пассажиром на борту. Он покинул международный аэропорт Ататюрка. Вскоре после взлета в него ударила молния. Капитан судна решил, что необходимо вернуться в воздушную гавань. Однако перед тем как произошла посадка в Стамбуле, самолету пришлось совершить сразу несколько кругов в небе. Это было необходимо для того, чтобы сбросить лишнее горючее.





В результате случившегося никто из пассажиров. Их отправили в Казань сразу другим рейсом авиакомпании.





Текст: Т. Сокот



