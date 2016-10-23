В результате стрельбы в Торонто ранен один человек









На востоке Торонто неизвестными была открыта стрельба по людям в припаркованной машине.





Ранен в результате нападения оказался один человек. Это 25-летний мужчина. Его госпитализировали. В настоящий момент его жизни уже ничто не угрожает.





Сейчас отсутствует информация о количестве людей, находившихся в транспортном средстве.





Происшествие прокомментировали в полиции. Здесь сообщили, что трое нападавших приблизились к авто, которое было припарковано. Как минимум один из них открыл огонь из пистолета по находившимся в ней пассажирам.





В настоящий момент сотрудники полиции заняты тем, что опрашивают пострадавших и свидетелей преступления. Их цель - установить не только возможные мотивы и личности нападавших.





Текст:

Т. Сокот



