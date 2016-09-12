Самый высокий в мире мост построили в гористой местности Китая
В горной китайской провинции Гуйчжоу расположены семь из десяти самых высоких мостов в стране. Строительство одного из них завершилось совсем недавно. Вантовый подвесной мост Бэйпаньцзян, длина которого составляет 1,34 километра, проложен через одноименную долину. Новый мост является частью скоростной трассы. Конструкция расположена на высоте около 570 метров.
Мост стал рекордсменом – самым высоким навесным мостом в мире. Его возводили более трех лет. Сооружение обошлось бюджету Китая в 1 миллиард юаней или 150 миллионов долларов.
Мост Бэйпаньцзян соединяет дорогу между городами Ханчжоу
(Восточный Китай) и Жуйли (Юго-Западный Китай), недалеко от границы с Мьянмой. Гористая
провинция Гуйчжоу – сложный регион для прокладки автомобильных и железных
дорог. Однако китайские власти находят деньги и возможности для соединения городов
и провинций качественными трассами.
Текст:
А. Замятина