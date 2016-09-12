Самый высокий в мире мост построили в гористой местности Китая

Мост стал рекордсменом – самым высоким навесным мостом в мире. Его возводили более трех лет. Сооружение обошлось бюджету Китая в 1 миллиард юаней или 150 миллионов долларов.

Мост Бэйпаньцзян соединяет дорогу между городами Ханчжоу (Восточный Китай) и Жуйли (Юго-Западный Китай), недалеко от границы с Мьянмой. Гористая провинция Гуйчжоу – сложный регион для прокладки автомобильных и железных дорог. Однако китайские власти находят деньги и возможности для соединения городов и провинций качественными трассами.

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А. Замятина