Правоохранительные органы: жертвами поджигателя под Смоленском оказались четыре человека

Четыре человека оказались жертвами жителя Смоленской области. Напомним, что тот устроил поджог собственного дома, жилища соседей, открыв в последующем огонь по приехавшим пожарным. Это сообщение СК РФ. Его текст носит следующий характер: - "житель села Ольша под Смоленском в результате стрельбы из автомата Калашников убил соседа и застрелил на дороге прохожего. Также он поджег собственный дом и дом соседа. На пепелище домов найдены тела двух женщин".







Согласно обнародованным данным следствия, в правоохранительные органы от сотрудников пожарной службы поступило сообщение, о том, что на момент их прибытия на место тушения пожара, который произошел в село Ольша, по ним открыли огонь из огнестрельного оружия. Одного из сотрудников МЧС легко ранили. Медики его отпустили, назначив лечение домой. Два других сотрудника МЧС госпитализировали. В настоящий момент их состояние удовлетворительное.





Как предварительно установило следствие, ранее судимый 50-летний житель Ольши поджег свой дом и дом своего соседа. При себе у него находился автомат Калашникова, из которого он убил двух человек. При задержании мужчина пытался покончить с собой из своего оружия. Впоследствии он скончался в больнице.





Следственные органы СК РФ по Смоленской области приняли решение возбудить в отношении 50-летнего жителя села Ольша уголовное дело (ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц") и ч.1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия").





Текст: Т. Сокот



