Экипаж аргентинской подводной лодки San Juan прежде как исчезнуть восемь раз звонил на базу, информируя ее представителей об аварии
08.12.2017 15:42 / В мире / Прочли: 489 человек
Согласно обнародованным данным ВМС, капитан субмарины неоднократно старался связаться с базой с целью получить разрешение, чтобы изменить маршрут.
Стало известно, что капитан аргентинской подводной лодки San Juan предпринял восемь попыток, чтобы дозвониться на военно-морскую базу по причине случившейся аварии прежде как исчезнуть.
Обратим внимание, что информацию о звонках подтвердил представитель ВМС республики Энрике Бальби. Он сообщил, что субмарина действительно несколько раз выходила на связь в ночь перед их последним контактом.
Кстати, один из телеканалов, в распоряжение которого попала информация с отчетностью о предоставлении услуг спутниковой связи компании Tesacom, было сказано, что экипажем сделано четыре звонка 15 ноября. Так, с аргентинской подводной лодки San Juan на базу звонили период с 01:11 по 01:49 (с 07:11 по 07:49 мск) и еще четыре - с 06:09 по 07:36 (с 12:09 по 13:36 мск). Дальше субмарина больше на связь не выходила. Известно, что общая продолжительность звонков составила приблизительно 55 минут.
На пресс-конференции Бальби сказал следующее: - "первые звонки капитан сделал, чтобы сообщить о неисправности и возникшем коротком замыкании, начале возгорания, которое представляло собой дым без пламени". Он обратил внимание на то, что дальше всю информацию экипаж передал в письменном виде с целью "избежать искажения фактов". Для этого использовалась спутниковая связь.
Согласно обнародованным данным ВМС известно, что капитан субмарины предпринимал неоднократно попытки связаться с базой с целью получить разрешение, чтобы изменить маршрут. Он так по этому поводу выразился: - "пункт назначения оставался тем же, но сокращалось количество дней в зоне операции", - сказал он. При этом Бальби не смог подтвердить, что звонков было восемь. "Было два или три голосовых звонка и еще два для передачи данных".
Несмколько слов о дизель-электрической подводной лодке San Juan. На ее борту в момент ее выхода из Ушуаи находились 44 члена экипажа. Изваестно, что она перестала выходить на связь 15 ноября. В тот день. Когда эта субмарина исчезла, экипаж проинформировал свое командование, что в отсек с аккумуляторами попала вода. Дальше произошло замыкание, что привело к "началу возгорания".
Согласно данным ВМС Аргентины, в ходе последнего контакта капитан судна подтвердил информацию о том, что эта субмарина продолжает свое движение под водой и направляется на базу в городе Мар-дель-Плата.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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