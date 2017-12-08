Экипаж аргентинской подводной лодки San Juan прежде как исчезнуть восемь раз звонил на базу, информируя ее представителей об аварии

Стало известно, что капитан аргентинской подводной лодки San Juan предпринял восемь попыток, чтобы дозвониться на военно-морскую базу по причине случившейся аварии прежде как исчезнуть.







Обратим внимание, что информацию о звонках подтвердил представитель ВМС республики Энрике Бальби. Он сообщил, что субмарина действительно несколько раз выходила на связь в ночь перед их последним контактом.





Кстати, один из телеканалов, в распоряжение которого попала информация с отчетностью о предоставлении услуг спутниковой связи компании Tesacom, было сказано, что экипажем сделано четыре звонка 15 ноября. Так, с аргентинской подводной лодки San Juan на базу звонили период с 01:11 по 01:49 (с 07:11 по 07:49 мск) и еще четыре - с 06:09 по 07:36 (с 12:09 по 13:36 мск). Дальше субмарина больше на связь не выходила. Известно, что общая продолжительность звонков составила приблизительно 55 минут.





На пресс-конференции Бальби сказал следующее: - "первые звонки капитан сделал, чтобы сообщить о неисправности и возникшем коротком замыкании, начале возгорания, которое представляло собой дым без пламени". Он обратил внимание на то, что дальше всю информацию экипаж передал в письменном виде с целью "избежать искажения фактов". Для этого использовалась спутниковая связь.





Согласно обнародованным данным ВМС известно, что капитан субмарины предпринимал неоднократно попытки связаться с базой с целью получить разрешение, чтобы изменить маршрут. Он так по этому поводу выразился: - "пункт назначения оставался тем же, но сокращалось количество дней в зоне операции", - сказал он. При этом Бальби не смог подтвердить, что звонков было восемь. "Было два или три голосовых звонка и еще два для передачи данных".





Несмколько слов о дизель-электрической подводной лодке San Juan. На ее борту в момент ее выхода из Ушуаи находились 44 члена экипажа. Изваестно, что она перестала выходить на связь 15 ноября. В тот день. Когда эта субмарина исчезла, экипаж проинформировал свое командование, что в отсек с аккумуляторами попала вода. Дальше произошло замыкание, что привело к "началу возгорания".





Согласно данным ВМС Аргентины, в ходе последнего контакта капитан судна подтвердил информацию о том, что эта субмарина продолжает свое движение под водой и направляется на базу в городе Мар-дель-Плата.

Текст: Т. Сокот



