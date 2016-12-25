В Подмосковье мужчина выбросил с восьмого этажа годовалого сына





Произошел трагический инцидент, по информации следователей, ночью 24 декабря. 25-летний глава семейства, находясь у себя в квартире, расположенной на восьмом этаже жилого многоквартирного дома, подошел к дивану, где лежал его годовалый сын, сгреб ребенка в охапку и вышел с ним на балкон, откуда сбросил кроху вниз через окно. После содеянного вернулся в комнату. Шансов выжить после падения с такой высоты у малютки не было. Он разбился насмерть.





Причины такого жестокого поступка отца в отношении собственного отпрыска устанавливают правоохранители. На фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ "Убийство малолетнего".





Текст: Е. Скобелева







