Opel cмог возобновить продажи автомобилей в России

В частности, россиянам предложили модели Zafira Life и Grandland X. Их вполне реально купить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.



Несколько слов об Opel Он ушел из России в 2015 году в рамках реструктуризации американского концерна General Motors.





Дальше Opel перешл к другой компании. Это группа PSA.





Текст: Т. Сокот



