В результате столкновения малых самолетов в штате Нью-Йорк погибли люди

В небе между собой столкнулись два легкомоторных самолета. Это Cessna 140 и Piper Cherokee. Они оба разбились рядом с населенным пунктом Норт-Коллинс, штат Нью-Йорк.







В результате случившегося погибли трое человек, находившихся на борту, Таково сообщение Управления шерифа округа Эри.





Катастрофа случилась приблизительно в 09:45 по времени Восточного побережья США (22:45 мск). Самолеты не долетели до населенного пункта. Они разбились в поле рядом с пересечением автодорог.





О погибших пилотах известно, что они занимались полетами не менее 15 лет подряд. Это сообщение Ларри Уолш, заместителя начальника аэродрома Гамбурга. Он считает, что катастрофа случилась по причине невнимательности к "слепым зонам". Он считает, что "есть слепые зоны, которые надо учитывать".





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Т. Сокот



