В Нью-Йорке прийнято решение объявить режим ЧС по причине снегопада

Он объявил режим ЧС для южной части региона. Причина – сильный снегопад. Куомо обрати внимание общественности, что и без того столь ужасные погодные условия ухудшаться, потому он обратися к людям, чтобы они максимально воздержались от поездок на автомобилях.



В результате такой непогоды мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил о ЧС. Он сообщил, что снег очень быстро падает, практически со скоростью до 5 сантиметров в час и его очень уж много.

Текст: Т. Сокот



