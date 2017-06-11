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Пуэрториканцы сегодня определяют на референдуме, присоединится ли их страна к США

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Пуэрториканцы сегодня определяют на референдуме, присоединится ли их страна к США

11.06.2017 20:04 / Политика / Прочли: 239 человек

В Пуэрто-Рико в разгаре плебисцит, на котором решается дальнейшая судьба острова: останется ли он в статусе неинкорпорированной территории Соединенных Штатов Америки, станет 51-м по счету штатом США или получит независимость.

В Пуэрто-Рико в воскресенье, 11 июня,  проходит референдум касательно присоединения к США в качестве 51-го штата. Пока что Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико юридически является «неинкорпорированной территорией США». Результаты сегодняшнего всенародного опроса должны определить будущий юридический статус карибского острова.

На референдуме гражданам предложены на выбор следующие три варианта дальнейшей судьбы их родного острова: сохранение нынешнего статуса Пуэрто-Рико, переход  его в статус 51-го штата США и полная независимость островного государства (точнее свободная ассоциация с США).

В настоящее время Пуэрто-Рико – неинкорпорированная территория Штатов, которая не принадлежит ни одному штату, сама таковым не является и находится под прямой юрисдикцией Конгресса США. Впрочем, в полной мере американская конституция на острове не действует. Так, пуэрториканцы имеют гражданство США, платят отдельные налоги в американскую госказну, но при этом голосовать на выборах президента США или пользоваться всеми социальными благами, доступными американцу с «материка», не могут.

Отметим, данный референдум для острова не первый. Аналогичные проходили здесь пять  раз, последний – в 2012 году. Но однозначных предпочтений населения предыдущие четыре плебисцита не выделили. Всенародный опрос власти островного государства решили провести на фоне резкого экономического спада и массовой миграции островитян на материковую Америку, которую повлек за собой кризис. Особенно интенсивный отток из страны молодежи: молодых людей заставляет покидать родину низкий уровень заработной платы и высокий – безработицы. Десятая часть населения не может трудоустроиться. За последнее десятилетие в поисках лучшей жизни и, элементарно. Рабочих мест без малого полмиллиона граждан покинули страну, население которой ныне составляет 3,4 миллиона человек. В мае руководство страны-острова объявило банкротство.

Те, кто вопреки трудностям, остается жить в Пуэрто-Рико вынуждены платить больше налогов и оплачивать заоблачно высокие счета за коммунальные услуги. Даже продукты питания на острове на 22% дороже, чем на материке, а общественные услуги – на целых 64%.

Если пуэрториканцы в ходе этого общенационального опроса выскажутся в пользу изменения статуса на штат США, то здешние парламентарии сразу же отправятся в Вашингтон, дабы подать в Конгресс США коллективное обращение, содержащее просьбу утвердить итоги референдума.  А далее для принятия законодательным органом США позитивного решения по этому вопросу понадобится простое большинство обеих палат – Палаты представителей и Сената – и подпись президента Дональда Трампа.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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