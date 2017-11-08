В результате ДТП с участием школьного автобуса под Ярославлем пострадали 16 деток

Пресс-служба Центрального регионального центра Министерства чрезвычайных ситуаций прокомментировала общественность о том, что увеличилось число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием школьного экскурсионного автобуса в Ярославской области. Оно составило 17 человек, среди которых 16 детей. У них травмы самой разной степени тяжести.



Последствия ДТП прокомментировали в спасательном ведомстве, сообщив о том, что «по уточнённым данным, пострадали 16 детей в возрасте от 13 до 17 лет и водитель автобуса».

В свою очередь МЧС обратили внимание на состояние водителя. Здесь сообщили, что медики считают, что оно тяжёлое.





Текст: Т. Сокот



