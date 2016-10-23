Таллинский аэропорт заминировал «зек»

В Эстонии вычислили человека, грозившего в субботу, 22 октября, взорвать Таллинский аэропорт. Им выявился мужчина, ныне отбывающий наказание в местах лишения свободы, сообщили в Пыхьяской окружной прокуратуре.

Несмотря на то, что личность «телефонного террориста» раскрыта, следователи продолжают работу, устанавливая мотивы совершения преступления.

Напомним, вчера, приблизительно в полдень, Пыхьяская префектура информировала, что неизвестный, говоривший на русском языке, по мобильному сообщил о мощных бомбах, якобы спрятанных на борту лайнера, вылетающего в столицу Франции Париж, а также где-то на территории воздушного причала. В аэропорт без промедлений приехали специалисты-кинологи со служебными собаками, натасканными на взрывчатые вещества.

Через несколько часов, после того как проверка в комплексе зданий аэроузла никаких самодельных взрывустройств и вообще ничего опасного не выявила, людей снова пустили в помещения аэропорта.

По факту грубого нарушения общественного порядка на мужчину заведено, в придачу к тем, по которым «сидит», еще одно уголовное дело.

Текст: Е. Скобелева